В Беларуси цены производителей промпродукции с начала года выросли на 8,4%

Индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2017 г. по сравнению с июлем 2017 г. составил 99,97%, с декабрем 2016 г. – 108,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,2% и 104,7% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 111,4%, потребительские товары – 100,2% и 103% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2017 г. по сравнению с июлем составил 99,8%, с декабрем 2016 г. – 104,7%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 105% соответственно, животноводстве – 100,5% и 104,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2017 г. по сравнению с июлем составил 100%, с декабрем 2016 г. – 107,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 107,4% соответственно, машины и оборудование – 99% и 103,6%, прочие работы и затраты – 102,1% и 113,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2017 г. по сравнению с июлем 2017 г. составил 100,5%, с декабрем 2016 г. – 104,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2017 г. по сравнению с июлем составил 100%, с декабрем 2016 г. – 106,6%.