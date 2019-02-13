В Беларуси цены производителей промпродукции в январе выросли на 1%

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 101%, в том числе на инвестиционные товары – 100%, промежуточные товары – 101,4%, потребительские товары – 100,3%.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 102,3%, животноводстве – 100,7%.

Индекс цен в строительстве в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 104,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,7%, машины и оборудование – 101,3%, прочие работы и затраты – 122,3%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 101,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 100,1%.