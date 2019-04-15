Последнее обновление: 15.04.2019 15:09

На выборах президента Казахстана планируют выделить 24,8 миллиона долларов

Правительство Казахстана планирует выделить из своего резерва на проведение внеочередных президентских выборов порядка 24,8 миллиона долларов, говорится в проект постановления.

Ранее заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов сообщил, что ЦИК запросила 12 миллиардов тенге (около 32 миллионов долларов) на проведение внеочередных президентских выборов. Он не исключил, что сумма может быть уменьшена. Позже в ЦИК заявили, что согласились с доводами об оптимизации некоторых позиций.

На сайте "Открытые НПА" опубликован проект постановления "О выделении средств из резерва правительства республики Казахстан", публичное обсуждение которого продлится до 29 апреля.

"Выделить из резерва правительства республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, средства в размере 9 404 771 000 тенге (порядка 24,8 миллиона долларов) на проведение внеочередных выборов президента республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в проекте постановления.

Центральной избирательной комиссии предполагается выделить более 24,6 миллиона долларов, министерству иностранных дел Казахстана - около 150 тысяч долларов.

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