Военный совет Судана пообещал протестующим гражданское правительство

Захвативший власть в Судане военный совет в пятницу пообещал новое гражданское правительство, на следующий день после того как вооруженные силы свергли президента Омара аль-Башира, однако лидеры протестующих сразу же отвергли это предложение.

Военный совет во главе с министром обороны Авадом Мохамедом ибн Ауфом сообщил, что предвыборный переходный период, о котором было объявлено накануне, продлится максимум два года, но может завершиться гораздо раньше, если удастся избежать хаоса.

Совет также объявил, что не будет экстрадировать аль-Башира, которого Международный уголовный суд в Гааге признал виновным в геноциде.

Лидеры протестов, участники которых вышли на улицы, выступая против установления военного режима после свержения президента, отвергли предложение совета, сказав, что он “не способен осуществить перемены”.

Главная протестная группа - Суданская ассоциация профессионалов - вновь потребовала немедленной передачи власти “переходному гражданскому правительству”.

Глава политического комитета военного совета, генерал Омар Зейн аль-Абидин, сказал, что совет будет вести диалог с протестующими.

“Мы - защитники требований народа, - сказал он. - Мы не жадны до власти”.

Совет пообещал работать с новым правительством над урегулированием масштабных экономических проблем Судана, но предупредил протестующих, что военные не потерпят беспорядков.

Ранее в пятницу тысячи протестующих собрались у здания министерства обороны, призывая к формированию гражданского правительства.

Аль-Башир, находившийся у власти 30 лет, в четверг был свергнут в результате переворота. Совершившие его военные сообщили, что возглавят страну на время двухлетнего переходного периода. Ибн Ауф объявил о введении чрезвычайного положения на три месяца, режима прекращения огня по всей стране и приостановке действия конституции.