Последнее обновление: 12.04.2019 18:00

В Индонезии произошло мощное землетрясение - еть угроза цунами

В Индонезии объявили предупреждение о цунами после того, как на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Геологическую службу США.

"На юге острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7, чем вызвано объявление предупреждения о цунами", - говорится в сообщении.

Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство объявило предупреждение о цунами.

Как сообщает Mirror, стихийное бедствие произошло в 19.40 по местному времени.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 280 км к югу от провинции Горонтало на глубине 43 км.

Местные власти острова призвали людей к эвакуации.

Напомним, 28 сентября 2018 года на острове Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее цунами, в результате которого погибло 4 340 человек.

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