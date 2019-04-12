В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа

Спецслужбы Эквадора в четверг, 11 апреля, задержали человека из окружения основателя платформы разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо, подозреваемый, "очень близкий" соратник Ассанжа, был взят под стражу при попытке вылететь в Японию. Иных сведений о задержанном политик не сообщила. Сам основатель WikiLeaks, который почти 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, был задержан британской полицией. США требуют его выдачи.

"В Эквадоре существует план дестабилизации обстановки, связанный с геополитическими интересами", - считает Мария Пауло Ромо.

По ее словам существуют доказательства связи задержанного с Рикардо Патиньо, занимавшим пост министра иностранных дел Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.

Убежище Ассанжу из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Его преемник Ленин Морено обвинил активиста во вмешательстве во внутренние дела Эквадора. В последнее время были обнародованы документы, из которых следует, что Морено и его семья вовлечены в коррупционные схемы и отмывание денег. По мнению президента Эквадора, информация идет от WikiLeaks.