Последнее обновление: 11.04.2019 17:31

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

США по запросу НАТО разместят летом в Румынии систему ПРО THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в распространенном в четверг сообщении Европейского командования США.

"По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что расквартированное в Техасе 32-е командование противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных сил США 69-й противовоздушной артиллерийской бригады будет интегрировано в существующую архитектуру ПРО НАТО "на ограниченный период плановых технических работ и модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии этим летом".

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