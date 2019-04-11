Последнее обновление: 11.04.2019 17:31

Литовские военные специалисты будут находиться в Украине на постоянной основе

Министры обороны Украины и Литвы Степан Полторак и Раймундас Кароблис подписали меморандум о постоянном пребывании в Украине литовских специалистов по проведению военных тренировок и учений. Об этом Полторак сообщил во время Киевского форума.

"Мы буквально два часа назад подписали меморандум с моим коллегой из Литвы о постоянном пребывании специалистов из Литвы - для того, чтобы проводить совместные тренировки и учения", - отметил он.

Полторак добавил, что сегодня в Украине на постоянной основе находятся специалисты Великобритании, США, Литвы, которые помогают готовить согласно стандартам НАТО украинских военных. "Такую военную подготовку по стандартам Нато прошли уже почти 20 тыс. людей", - сказал глава Минобороны Украины.

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