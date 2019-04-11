Последнее обновление: 11.04.2019 17:31

Министр обороны Судана заявил о задержании президента аль-Башира

Министр обороны Судана Ауф ибн Авад заявил о задержании президента страны Омара аль-Башира.

"Объявляю о задержании этого режима и его главы, он содержится в безопасном месте", - заявил министр в ходе обращения на гостелеканале.

Источники в правящей партии Судана "Национальный конгресс" ранее подтвердили РИА Новости сообщения о задержании разыскиваемых Международным уголовным судом экс-министра обороны страны Абдуррахима Хусейна и исполняющего обязанности председателя партии Ахмеда Харуна.

В Судане уже около четырех месяцев продолжаются народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно зазвучали лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находящегося у власти в Судане уже 30 лет.

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