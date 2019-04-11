Последнее обновление: 11.04.2019 11:41

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

Мировое энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,4 млн баррелей нефти в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

В то же время МЭА отмечает "разнонаправленные сигналы в плане перспектив спроса на нефть", при том, что предложение на нефтяном рынке падает.

Запасы нефти, вероятно, будут снижаться в течение оставшейся части текущего года, поскольку Саудовская Аравия и ее партнеры сокращают добычу, при том, что экспорт из Венесуэлы и Ирана упал, говорится в отчете МЭА.

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