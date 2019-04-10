ОБСЕ отреагировала на обыски телеканала в Минске

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осуждает обыски в минском офисе польского телеканала Белсат.

"Обыски и изъятие данных у белорусских журналистов"препятствуют работе независимых СМИ и вызывают обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников", - отметил сегодня представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Он призвал власти Беларуси "отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами".

По данным белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), обыск в минском офисе Белсата 9 апреля проводился согласно постановлению следственного комитета Беларуси.

Представитель СК заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела о распространении клеветы на сайте польского телеканала. "Ранее сотрудников Белсата уже допрашивали по этому делу", - отметили в ведомстве.

Белсат - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и польского общественного телевидения TVP.

9 апреля в Минске силовики в результате проведения обысков на телеканале изъяли всю технику.