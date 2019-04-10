"Газпром" настаивает на выходе Shell из проекта "Балтийский СПГ"

"Газпром" и Royal Dutch Shell во вторник, 9 апреля, провели первый раунд переговоров об условиях выхода последней из проекта "Балтийский СПГ", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры проходят в Гааге, где находится штаб-квартира нидерландско-британской компании. "Газпром" больше не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 года. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована. Какие варианты обсуждают стороны, собеседники "Ведомостей" уточнять не стали. 10 апреля переговоры должны продолжиться.

На 18 апреля назначена встреча предправления "Газпрома" Алексея Миллера и представителей Shell. К этому моменту "Газпром" и Shell рассчитывают найти компромисс, знают два собеседника газеты.

Представитель "Газпрома" от комментариев газете отказался. Представитель Shell заявил изданию, что компания сейчас рассматривает возможные последствия недавно объявленного решения "Газпрома" о выборе новой концепции развития, предусматривающей полную интеграцию "Балтийского СПГ" и газоперерабатывающего завода.

Проект "Балтийский СПГ" предусматривает строительство завода по сжижению газа в Усть-Луге. В 2015 году стало известно, что "Газпром" начал переговоры об участии в проекте Shell. C того момента нефтегазовый концерн считался единственным партнером "Газпрома".

"У "Газпрома" с Shell не было финального соглашения о строительстве "Балтийского СПГ". Вероятно, они тянули с принятием решения слишком долго. Соответственно, чтобы остаться в проекте, им нужно теперь либо сделать хорошее предложение, либо уйти. Бизнес, и ничего личного", - прокомментировал газете замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.