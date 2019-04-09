Экс-президента Румынии будут судить за преступления против человечности

Генпрокуратура Румынии завершила расследование и направила в суд уголовное дело, главные фигуранты которого - экс-президент Румынии Ион Илиеску, бывший первый вице-премьер правительства Джелу Войкан-Войкулеску и генерал Иосиф Рус - обвиняются в преступлениях против человечности. Об этом проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Почти через три десятилетия после событий декабря 1989 года (свержение коммунистического режима в стране - ред.), в результате комплексного и сложного расследования уголовных дел, связанных с теми событиями, можем сообщить о завершении расследования», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что дело в отношении экс-президента Румынии Иона Илиеску, бывшего первого вице-премьера правительства Джелу Войкан-Войкулеску и генерала, бывшего главнокомандующего ВВС Румынии Иосифа Рус направлено в суд. Всем им предъявлены обвинения в преступлениях против человечности за гибель людей во время революционных событий тридцатилетней давности.

Генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазер во время короткого брифинга в Бухаресте извинился перед гражданами страны за то, что расследование длилось столько времени.

Во время декабрьских событий 1989 года Ион Илиеску был председателем Фронта Национального спасения. Дважды избирался президентом Румынии - в 1990 и 2000 годах. Ему 89 лет.