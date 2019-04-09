Последнее обновление: 09.04.2019 12:47

Япония на два года продлила санкции против Северной Кореи

Правительство Японии во вторник продлило на два года санкции в отношении КНДР, действие которых завершается 13 апреля. Об этом сообщает Kyodo.

"Япония решила во вторник продлить санкции против Северной Кореи еще на два года, сохраняя давление на Пхеньян в отношении ликвидации ядерной программы и из-за случаев похищения японских граждан", - говорится в сообщении.

Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал в субботу 13 апреля. Санкции запрещают двусторонний импорт и экспорт товаров, также северокорейским судам запрещено заходить в японские порты, как и всем судам, которые останавливались в портах КНДР.

Япония ввела односторонние санкции в отношении Пхеньяна в 2006 году, после того, как КНДР осуществила ядерное испытание.

Токио расширял перечень санкционным мерам и продолжал их действие несколько раз в дополнение к санкциям, введенным Советом безопасности ООН.

Япония официально насчитывает 17 граждан, похищенных КНДР, а также не исключает причастность Северной Кореи к другим случаям исчезновения японских граждан. Вопрос похищения граждан постоянно препятствует нормализации дипломатических отношений между Токио и Пхеньяном.

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