В Перу запускают систему блокировки мобильных телефонов в случае их кражи

Перу сделало серьезный шаг в борьбе с кражей смартфонов, введя регистрацию мобильных устройств по номеру IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), следует из сообщения министерства внутренних дел страны.

Кража мобильных телефонов является одним из самых распространенных видов грабежа в ряде стран Латинской Америки. Жители Аргентины, Перу, Мексики рассказывали, что необходимо быть крайне осторожным со своим смартфоном – не класть его нас стол в уличном кафе или в задний карман джинс, стараться использовать его в метро и в городе как можно реже.

Перу создает Национальный реестр мобильных устройств. Теперь пользователи смогут немедленно блокировать свой гаджет в случае утери или кражи. Для этого им будет необходимо связаться с оператором связи, сообщить свои данные, в ответ они получат специальный номер, по которому смогут разблокировать устройство в случае необходимости, например, если смартфон будет найден. Для того, чтобы система IMEI заработала в отношении гаджета, нужно связать устройство и сим-карту.

Импортеры, дистрибьюторы, производители и торговые точки также смогут блокировать мобильники, если подтвердят законность и легальность происхождения или приобретения такого оборудования. Однако в этом случае блокировка будет осуществляться в течение двух дней.

В России готовится пилотный проект по регистрации мобильных устройств по номеру IMEI, над ним работает Россвязь. В декабре 2018 года в Совете Федерации обсуждались поправки в закон "О связи", по которым импортеры, производители, а также физлица, приобретающие мобильные устройства за рубежом, должны будут регистрировать их по идентификатору абонентского устройства IMEI. Без регистрации устройства не будут обслуживаться мобильными операторами РФ.

Как поясняли РИА Новости в Совете Федерации, официальные продавцы мобильных телефонов будут регистрировать устройства оптом, а ввезенные гражданами самостоятельно мобильные устройства можно будет зарегистрировать на портале госуслуг или в офисах операторов мобильной связи.