Трудовые мигранты перевели рекордный объем денег - ВБ

Мигранты официально перевели 529 млрд долларов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году. Это на 9,6 процента больше, чем в 2017 году (тогда общий объем был – 483 млрд долларов). Эти данные в понедельник, 8 апреля, обнародовал Всемирный банк.

Банк связывает это с тем, что в США улучшилась ситуация с занятостью, а также восстановился объем переводов из России и государств-членов Сотрудничества стран Персидского залива.

Мигранты стали переводить больше денег из Польши, России, Испании и США. Всемирный банк заявляет, что от восстановления экономической активности в России получили выгоду Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Украину банк называет основным получателем денег мигрантов в регионе: в страну в 2018 году поступило более 14 млрд долларов, это на 19 процентов больше, чем в 2017 году.

Всего по миру, включая страны с высоким уровнем дохода, мигранты в 2018 году перевели 689 млрд долларов, в 2017 - 633 млрд долларов. Основными получателями денег от трудовых мигрантов в 2018 году стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины и Египет.