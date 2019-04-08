Amazon запустит 3236 спутников для скоростного интернета по всему миру

Amazon, следуя за SpaceX и OneWeb, запустит тысячи спутников для создания системы глобального спутникового интернета. Об этом сообщает Naked Science.

"Американская корпорация Amazon заявила, что собирается выпустить на околоземную орбиту 3236 спутников связи. Они должны предоставить доступ в интернет десяткам миллионов людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные идеи сегодня развивают сразу несколько компаний, среди которых — SpaceX и OneWeb. Первая сообщила о таких намерениях еще в 2016 году. Она опубликовала проект, в котором раскрыла некоторые детали: например, что спутники будут выводиться на низкую околоземную орбиту (1110–1325 километров) с помощью ракет-носителей Falcon Heavy. Всего она планирует запустить 12 тысяч спутников, но Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила только 4 425. Компания должна выпустить две тысячи спутников к 2024 году.

Общая особенность всех проектов в том, что они предполагают сеть из сотен или тысяч спутников, расположенных на разных высотах. Низкое размещение позволит существенно снизить задержку при передаче сигнала. Благодаря этому более доступными станут такие требовательные к задержкам сервисы, как видеосвязь или онлайн-игры.

Amazon планирует запустить 3236 спутников, однако многие детали до сих пор остаются неизвестными. Например, компания не говорит, кто будет создавать аппараты и когда их выпустят на орбиту. Также она еще не получила разрешение от Федеральной комиссии по связи. Тем не менее Amazon ведет переговоры с Международным союзом электросвязи (ITU). Этот проект носит название Kuiper.

В его описании говорится, что 784 спутника выведут на орбиту с высотой 590 километров, 1296 спутников займут 610-километровую орбиту, оставшиеся 1156 спутников расположатся на высоте 630 километров. В компании подтвердили, что этот проект направлен на обеспечение высокоскоростного широкополосного соединения по всему миру. Теоретически он должен обеспечить доступом в интернет 95 процентов населения планеты.