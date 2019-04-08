Последнее обновление: 08.04.2019 14:29

Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки

Компания Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки для снижения затрат на широкополосный доступ в Интернет и обеспечения более легкой регистрации в социальной сети жителей континента, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, трехэтапный проект «Симба», названный в честь героя мультфильма «Король Лев», пройдет через несколько стран, расположенных на восточном, западном и средиземноморском побережьях континента, хотя точный маршрут пока неизвестен.

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Представитель Facebook отказался комментировать информацию, однако отметил, что компания «рассматривает весь мир, когда речь идет о подводных кабелях».

Как отмечает газета, «Симба» — это уже не первая попытка Facebook проложить подводную волоконно-оптическую линию связи для обеспечения высокоскоростного Интернета.

Ранее компания вела проекты, связывающие Северную Америку, Европу и Восточную Азию.

По информации источников, представители компании сейчас ведут переговоры по проекту «Симба», при этом отмечают, что стороны могут не прийти к запланированному результату.

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