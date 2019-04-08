Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии

Россия заблокировала в воскресенье, 7 апреля, заявление Совбеза ООН с призывом ко всем вооруженным силам, выступающим на стороне Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, остановить наступление на Триполи. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Москва настаивала на том, чтобы призыв прекратить боевые действия в официальном заявлении Совбеза был обращен ко всем вооруженным силам в Ливии, пояснил собеседник агентства. Однако соответствующее изменение формулировки заявления не было поддержано в Совбезе.

По итогам закрытого заседания в ночь на 6 апреля Совбез ООН выступил с заявлением для прессы, в котором требовал от ЛНА прекратить боевые действия. После этого Великобритания предложила 15 странам - членам Совбеза ООН более формальный текст заявления, который отказалась поддержать Россия. Все заявления Совбеза ООН должны быть согласованы единогласно.

По информации AFP, предложенное Великобританией заявление призывало ЛНА прекратить боевые действия, а все вооруженные силы в Ливии - способствовать разрядке конфликта. В проекте документа содержался также призыв привлечь к ответственности "всех, кто подрывает мир и безопасность Ливии".

Россия является важным сторонником генерала Хафтара, так же как Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время немедленного прекращения наступления ЛНА на Триполи потребовал Вашингтон. "Военные операции армии Хафтара против столицы Триполи должны быть немедленно остановлены", - заявил 7 апреля госсекретарь США Майк Помпео.

"Эта односторонняя военная акция против Триполи угрожает мирным жителям и разрушает надежду на лучшее будущее для всех ливийцев", - подчеркнул американский дипломат. По мнению Помпео, конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путем. Политическое решение он назвал единственной возможностью объединить страну.

Несмотря на призывы миротворцев ООН прекратить насилие, в настоящий момент Ливия находится на грани гражданской войны. 4 апреля генерал Халифа Хафтар начал "Операцию Триполи" с целью захватить столицу страны. 7 апреля правительство Ливии начало контрнаступление под названием "Гнев вулкана".