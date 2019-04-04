Парламент Кыргызстана принял закон о лишении экс-президентов неприкосновенности

Парламент Кыргызстана в третьем окончательном чтении одобрил законопроект “О гарантиях деятельности президента”, который лишает бывших президентов неприкосновенности и позволяет привлекать их к уголовной ответственности. Об этом сообщает АКИpress.

“Парламент Кыргызстана 4 апреля в третьем чтении одобрил поправки в закон “О гарантиях деятельности президента” ”, - говорится в сообщении.

За проголосовали 111 депутатов, против – 3.

Согласно документу, теперь можно будет привлекать президента Кыргызстана к уголовной ответственности после отрешения его от должности.

Как сообщает RTVI, депутаты в Кыргызстане предложили разработать этот законопроект после того, как заподозрили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в причастности к продвижению интересов китайской компании ТВЕА.

Как выяснилось в ходе расследования, руководство крупнейшей энергокомпании Кыргызстана «Электрические станции» выбрало подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека без углубленного изучения деятельности ТВЕА, которая, как оказалось, не имеет опыта строительства теплоэлектроцентралей.

Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 годы. До этого он был премьер-министром республики в 2007 году и с 2010 по 2011 годы.

В 2010 году в Кыргызстане приняли новую Конституцию. Страна стала парламентской республикой. Тем не менее глава государства по-прежнему обладает правом вето и может назначать глав государственных органов.