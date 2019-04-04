Генсек НАТО предупредил об угрозе со стороны России, призвал к единству

Глава НАТО в среду предупредил Конгресс США об угрозе со стороны “более напористой России”, в том числе о масштабном наращивании военной мощи, угрозах суверенным государствам, использовании нервно-паралитических веществ и кибератаках.

“Мы должны преодолеть разногласия сейчас, поскольку в будущем нам будет еще больше необходим наш альянс. Перед нами стоят беспрецедентные вызовы - вызовы, с которыми в одиночку не справится ни одна страна”, - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сказав, что “время на исходе”, Столтенберг также призвал Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого президент США Дональд Трамп планирует выйти летом.

“НАТО не намерен размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе”, - сказал Столтенберг.

“Однако НАТО всегда будет принимать необходимые меры для обеспечения надежного и эффективного сдерживания”.

Позднее в интервью Рейтер Столтенберг не уточнил, какими будут эти меры, сказав, что НАТО изучает большое количество вариантов, в том числе инициативы в области контроля над вооружениями.