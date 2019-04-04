Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Правительство Японии выразило протест России из-за проведения учений в южной части Курильских островов. Об этом сообщает NKH.

«Япония заявила протест России против военных учений в водах близ Кунашири, острова, который является частью северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды - ред.)», - говорится в сообщении.

Согласно информации министерства иностранных дел Японии, Россия во вторник, 2 апреля, сообщила о проведении учений с 4 по 12 апреля в водах к востоку от южной части Кунашири.

Протест Японии был тут же отправлен по дипломатическим каналам в Москву. В нём японские власти сообщили, что военные учения на Курилах несовместимы с позицией страны относительно островов.

Как известно, четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашири и Хабомаи - вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем протекторате над островами.