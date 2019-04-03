Мэй обсудит Brexit с первым министром Шотландии

Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй встретится в среду в Лондоне с первым министром Шотландии Николой Стерджен, чтобы обсудить вопрос Brexit. Об этом сообщает The Scotsman.

"Даунинг-стрит подтвердил, что Мэй встретится со Стерджен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый министр Шотландии уже прибыла в Лондон. Время и место встречи пока не объявляют.

Кроме того, британский премьер также проведет сегодня переговоры с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.

Как сообщалось, глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй заявила о необходимости отложить Brexit, о чем будет просить представителей ЕС. В СМИ сообщают, что Евросоюз, вероятно, согласится перенести дату выхода Соединенного Королевства из ЕС на январь или апрель 2020 года.