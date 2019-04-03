Последнее обновление: 03.04.2019 17:58

Еврокомиссия начала расследовать нарушения независимости судей в Польше

Еврокомиссия объявила в среду о начале расследования случаев нарушения в Польше европейских принципов независимости судейской ветви власти от политического контроля. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

«Сегодня Европейская Комиссия начала процедуру о нарушении путем направления Письма формального уведомления в Польшу по новому дисциплинарному режиму для судей. Правительство Польши имеет два месяца на ответ», - говорится в сообщении.

По мнению Еврокомиссии, введенный в Польше новый дисциплинарный режим подрывает правовую независимость польских судей, ведь не предоставляет им гарантий защиты от политического контроля, возможности действовать независимо и беспристрастно, как этого требуют решения Суда юстиции Европейского Союза, правовые нормы Соглашения ЕС и Хартии ЕС по фундаментальным правам.

«Законодательство Польши позволяет возбуждать против судей дисциплинарные расследования и процедуры с последующими санкциями в контексте правовых решений, которые были приняты такими судьями. Новый дисциплинарный режим не гарантирует независимость и беспристрастность Дисциплинарной палаты Высшего суда, рассматривающего решения, принимаемые в дисциплинарных разбирательствах против судей. Дисциплинарная палата формируется из новых судей, избранных Национальным Советом юстиции, они не назначаются национальным парламентом (Сеймом)», - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что новый правовой режим не предусматривает рассмотрение дисциплинарных дел против судей в течение определенного времени, что позволяет Министерству юстиции и Президенту Республики удерживать взыскания против судей на постоянной основе, при том что решения относительно таких взысканий принимаются дисциплинарными учреждениями, предназначенных именно этими органами власти. Такой же степени новый режим нарушает право судей на защиту.

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