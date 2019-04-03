В Китае сожалеют о решении США блокировать документ о милитаризации космоса

Китай глубоко сожалеет о решении США заблокировать принятие документа с рекомендациями по договору о предотвращении милитаризации космоса, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее МИД РФ сообщил, что США заблокировали принятие группой правительственных экспертов документа с рекомендациями по юридически обязывающему договору о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов. По данным российского внешнеполитического ведомства, в ходе двух сессий эксперты из 25 стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию, США, предпринимали усилия с целью выработать консенсусный документ, однако в последний день, эксперт США заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин.

"Предотвращение гонки вооружений в космосе многие годы является общей целью всего международного сообщества… Китай привержен мирному использованию космического пространства, выступает против милитаризации космоса и размещения там оружия. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут исходить из интересов общей безопасности, объективно посмотрят на данную проблему, примут участие в контроле над вооружениями в космосе, чтобы обеспечить продолжительный мир и безопасность космического пространства", - заявил дипломат.

Говоря о работе международной группы экспертов, он отметил, что консенсус, к которому они стремились, должен был внести важный вклад в поддержание безопасности космического пространства, "однако из-за того, что определенные государства высказались против, итоговый документ так и не был принят, Китай глубоко сожалеет об этом".