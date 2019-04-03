Украина не будет участвовать в заседании СМИД СНГ

Украина не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет в Москве, поскольку отказалась от работы в уставных органах содружества, сообщила пресс-служба МИД страны.

"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", введенного в действие указом президента Украины от 19 мая 2018 года № 139, наше государство прекратило свое участие в уставных органах содружества", - цитирует сообщение МИД агентство УНН.