Китай и США начинают новый раунд торговых переговоров

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, сообщает The Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

По данным источников Bloomberg, США хотят проводить регулярные встречи для оценки выполнения Пекином условий соглашения и иметь возможность вводить - в случае выявления отклонений - дополнительные пошлины на китайские товары при отсутствии ответных мер со стороны КНР.

Советник президента США Ларри Кудлоу на прошлой неделе заявил, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров.

Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение.

Вашингтон стремится сократить дефицит в торговле с КНР, превышающий $400 млрд. Пекин уже пошел на ряд уступок, в частности, выразил готовность увеличить закупки американской продукции.