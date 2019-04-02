В британском парламенте создали спецкомитет по изучению фейковых новостей

Специальный подкомитет по изучению дезинформации и фейковых новостей создали британские парламентарии, говорится в полученном РИА Новости докладе комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту.

Осенью прошлого года комитет завершил расследование, в рамках которого изучил, в том числе, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года, и предложил ряд рекомендаций правительству. Среди рекомендаций - привлечение к ответственности информационно-технологических компаний, введение сбора с них на финансирование образовательных программ и работу офиса комиссара по информации, изменение правил ведения политических кампаний, наделение управления по конкуренции и рынкам полномочиями проводить аудит операций на рынке рекламы в социальных сетях. При этом комитет не нашел фактов вмешательства РФ в политические процессы в Британии.

"Мы уверены, что существует общественный интерес в продолжении нашего исследования угрозы демократии, исходящей от дезинформации. Поэтому мы формируем новый подкомитет по вопросам дезинформации. Мы запустим новый сайт (для комитета) и проведем слушания с участием министра по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райта в мае 2019 года", - говорится в докладе комитета.

На первых слушаниях депутаты планируют обсудить ответ правительства на опубликованный ранее доклад "Дезинформация и фейковые новости", а также отчет о вредоносных действиях в интернете, который планируется опубликовать в ближайшее время. Принять участия в слушаниях смогут все члены комитета по цифровым технологиям.

"Мы планируем, что подкомитет станет главным парламентским органом для решения вопросов, связанных с дезинформацией и конфиденциальностью данных. Подкомитет станет координационным центром для тех, кто исследует эту угрозу демократии", - говорится в документе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Лавров также отмечал, что, по его мнению, власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками России, а пример взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией".