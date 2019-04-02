Мэй пытается найти выход из связанного с Brexit тупика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник проведет несколько заседаний кабинета министров в попытке найти выход из тупиковой ситуации вокруг Brexit на фоне перспективы выхода из ЕС без сделки с Брюсселем или внеочередных выборов.

Предложенная Мэй сделка об условиях выхода Великобритании из Евросоюза трижды была отклонена парламентом, который в понедельник не сумел одобрить ни один из альтернативных вариантов дальнейших действий. Ожидается, что Мэй попытается добиться проведения четвертого голосования своей сделки на этой неделе.

“За последние несколько дней сценарий выхода без сделки стал более вероятным, однако мы все еще надеемся его избежать, - сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в Брюсселе. - Теперь Соединенное Королевство должно указать на дальнейший путь или на план. Сегодня в большей степени, чем когда-либо”.

Барнье сказал, что Великобритания все еще может согласиться на предложенную Мэй сделку, повторив, что это “единственный вариант” выйти из ЕС на условиях соглашения.

Если Мэй не сможет добиться одобрения парламента, ей предстоит выбрать между выходом из ЕС без сделки, проведением выборов или просьбой о длительной отсрочке для обсуждения соглашения о Brexit, предусматривающего гораздо более тесные связи с блоком.

На фоне тупика вокруг Brexit парламент пытается найти альтернативный вариант, но пока ему это не удается.

Обсуждавшийся в понедельник вариант, имевший самые высокие шансы получить одобрение большинства парламентариев, предусматривал сохранение Великобритании в составе таможенного союза ЕС, однако не добрал трех голосов. Наибольшее число голосов “за” - 280 - получило предложение о проведении подтверждающего какую-либо сделку референдума, однако 292 члена парламента высказались против.

Барнье сказал, что ЕС готов согласиться на сохранение Британии в составе таможенного союза или на отношения, подобные тем, в которых блок состоит с Норвегией.