Международные наблюдатели похвалили выборы в Украине

Итогом долгосрочного наблюдения за президентскими выборами в Украине, а также краткосрочного отслеживания голосования в первом туре 31 марта стал предварительный вывод о том, что выборы были конкурентными, избиратели имели широкие возможности для выбора, а явка людей на избирательные участки была высокой. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Киеве заявили представители более двух тысяч наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента.

Глава делегации ПА ОБСЕ (в ее составе работали 110 наблюдателей, в основных областных центрах Украины и Киеве), депутат немецкого бундестага Дорис Барнетт призналась, что она и ее коллеги испытывали беспокойство из-за сложной предвыборной ситуации, связанной с действиями России в Крыму и в Донбассе.

"Это была обеспокоенность потенциальным насилием или давлением в день выборов. Но все было хорошо организовано и прошло без правонарушений. Народ Украины народ заслуживает того, чтобы уважать его выбор", - подчеркнула Барнетт.

Законы Украины создали прочную основу для проведения демократических выборов, говорится в обнародованном международными наблюдателями заявлении. "Это были свободные выборы", - добавил специальный координатор ОБСЕ и почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

В то же время в тексте заявления содержится немало замечаний к избирательному процессу. В частности, указывается на "многочисленные свидетельства покупки голосов и злоупотребления государственными ресурсами", что подрывало доверие избирателей.

По оценкам наблюдателей, пресса была свободной и разнообразной, но освещение ею избирательной кампании не содержало глубокого анализа и часто было предвзятым. Наблюдатели рекомендовали накануне второго тура провести публичные дебаты кандидатов в президенты.

Работа Центризбиркома признана хорошей, при этом отмечены "некоторые процессуальные проблемы при подсчете голосов". Кроме того, условия для подведения итогов иногда казались западным наблюдателям неадекватными.

Представители международной миссии признали, что вынужденное неучастие в выборах украинцев из аннексированного Россией Крыма и неконтролируемых Киевом территорий Донбасса, а также многих украинцев, находящихся в России, повлияло на исход голосования. Однако это влияние не было ни значительным, ни решающим, полагают западные наблюдатели.