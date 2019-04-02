США приостанавливают поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию

В связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400 Вашингтон объявил о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию. Поставки и связанные с ними мероприятия не возобновятся до тех пор, пока Турция не объявит о "недвусмысленном решении" отказаться от комплекса С-400, заявил в понедельник, 1 апреля, представитель министерства обороны США.

В Пентагоне отметили, что если Анкара все же осуществит закупку российских систем ПВО, они намерены пересмотреть участие Турции в распределении F-35. Турецкое правительство отвергло критику союзников по Североатлантическому альянсу. Ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ЗРК "скоро будут поставлены в Турцию".

Вашингтон выступает против приобретения Турцией российских систем ПВО. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Инициаторы запрета на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции опасаются, что если Анкара не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400, то Россия сможет получить доступ к американским самолетам и технологиям в Турции.