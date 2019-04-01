Мировые поставки СПГ выросли в 2018 году на 8,3%

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) в 2018 году вырос на 8,3% или на 23,9 млн тонн по сравнению с предыдущим годом - до 313,8 млн тонн, сообщила ассоциация GIIGNL (Международная группа импортеров сжиженного природного газа).

Темп роста стал самым большим с 2010 года. С появлением Камеруна число экспортеров СПГ достигло 20 стран. Впервые начали импортировать СПГ две страны - Бангладеш и Панама, что привело к увеличению числа импортеров до 42 стран.

Драйверами новых поставок СПГ в прошлом году стали США, Австралия и Россия. Увеличили объемы экспорта СПГ Оман (+1,8 млн тонн) и Тринидад и Тобаго (+1,4 млн тонн), а Алжир, Нигерия, Малайзия и Папуа Новая Гвинея снизили поставки на мировой рынок.

При этом поставки из Алжира снизились на 2,2 млн тонн, в основном из-за арбитража в пользу трубопроводного экспорта. Малайзия снизила поставки на те же 2,2 млн тонн из-за проблем на трубопроводах, питающих СПГ-заводы. Землетрясение в Папуа - Новой Гвинее повредило часть СПГ-мощностей, что привело к падению экспорта на 1,1 млн тонн.

В 2018 году было запущено 8 новых СПГ-завода: 3 в Австралии (1-я очередь Wheatstone и 1 и 2 очереди Ichthys), 3 завода - в США (5-я очередь Sabine Pass, Cove Point и 1-я очередь Corpus Christi) и 2 - в России (2-я и 3-я очереди "Ямал СПГ"). Также запустился плавучий СПГ-завод в Камеруне.

Азия укрепила позиции лидирующего СПГ-импортера с долей в 76% по сравнению с 73% годом ранее. Регион импортировал 238,6 млн тонн, что на 13% больше, чем годом ранее. Япония сохранила "пальму первенства" с результатом в 82,5 млн тонн СПГ, за ней следует Китай - 54 млн тонн.

Как и в 2017 году, основными драйверами роста импорта СПГ стали Китай и Южная Корея, которые вдвоем увеличили импорт на 21 млн тонн.

Политика Китая по замене угля на газ привела к росту импорта СПГ в 2018 году на 38% после увеличение на 42% в 2017 году. За 2016-2018 годы Китай удвоил импорт СПГ. Южная Корея также зафиксировала резкий рост импорта СПГ (+16,2%) из-за закрытия атомных электростанций на ремонт и ограничений на использование старых угольных электростанций.

В Европе нетто-импорт СПГ (за вычетом перегрузки) вырос на 2,9 млн т (+6,4%), достигнув 48,9 млн тонн. Значительно вырос импорт Бельгией (+1 млн тонн) и Нидерландами (+1,3 млн тонн) из-за падения внутренней добычи газа в Нидерландах и благодаря сужению ценового дифференциала между Северо-Западной Европой и Азией.

Поставки СПГ в Испанию, наоборот, снизились (на 1,4 млн тонн), частично из-за увеличения трубопроводного импорта. Импортировав 8,3 млн тонн СПГ, Турция стала вторым по величине импортером СПГ в Европе после Испании (10,8 млн тонн).

Импорт со стороны американского региона вырос лишь на 2,5%, доля Мексики осталась на уровне 29% из-за ограничений трубопроводного импорта из США. Аргентина существенно снизила закупки СПГ (на 22,5%) благодаря росту добычи сланцевого газа в стране.

Страны Ближнего Востока снова снизили закупку СПГ в 2018 году - на 42,5% или на 6,7 млн тонн, благодаря увеличению потребления возобновляемых источников энергии в ОАЭ и открытым недавно в Египте газовым месторождениям.