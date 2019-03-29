Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в своих социальных сетях в преддверии выборов в Европарламент в мае, чтобы предотвратить "иностранное вмешательство", говорится на сайте компании.

"Мы представляем несколько новых инструментов, которые помогут нам выполнить две основные цели, которые, как нам говорят эксперты, важны для обеспечения честности выборов - предотвратить использование политической рекламы для иностранного вмешательства и повысить прозрачность вокруг всех форм рекламы, посвященной политике и общественным проблемам", - заявил вице-президент компании по стратегии Ричард Аллан.

Согласно новым правилам, у рекламодателей, которые захотят разместить на платформе рекламу, связанную с выборами в ЕП, Facebook будет "запрашивать документы и использовать технические проверки для подтверждения их личности и местонахождения". Кроме того, все реклама в Facebook и Instagram в странах Евросоюза, которая имеет отношение к политике, будет специально маркироваться. В частности, будет указано, кто заплатил за ее размещение, контакты этой организации, а также сколько человек видели это сообщение, возраст этих людей, местонахождение и пол. Помимо прочего, компания намерена создать "библиотеку рекламы", где в течение семи лет будут храниться "рекламные сообщения, которые были классифицированы как имеющие отношения к политике или общественным проблемам".

Европарламент является единственным выборным институтом Евросоюза. Очередные выборы в ассамблею состоятся в странах-членах ЕС, за исключением Великобритании, с 23 по 26 мая. Гражданам ЕС предстоит избрать 705 членов Европарламента.