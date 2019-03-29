Глобальный объем M&A снизился в первом квартале из-за беспокойства о Brexit

Глобальный объем сделок слияния и поглощения (M&A) снизился на 17 процентов в первом квартале 2019 года, поскольку главы и советы директоров компаний воздерживались от крупных сделок на фоне беспокойства о замедлении роста экономики и страхов вокруг выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Хотя организаторы сделок ожидали ухудшения показателя после 2018 года, который стал одним из лучших в истории по активности сделок M&A в мире, данные указали на ряд вызвавших беспокойство признаков, в том числе существенное падение трансграничной активности.

Объем трансграничных M&A снизился на 45 процентов в первом квартале года, поскольку компании в основном сфокусировались на расширении внутри страны. Активность в Европе упала на 67 процентов, показали данные Refinitiv, в результате чего объем глобальных M&A составил $927 миллиардов.

“Многие компании чувствуют, что многое поставлено на карту, учитывая неопределенность вокруг Brexit и торговые противоречия США и Китая”, - сказал Дирк Олберсмейер из JPMorgan Chase & Co.

В то время как ряд мегасделок в США, в том числе сделка Bristol-Myers Squibb Co о покупке Celgene Corp за $74 миллиардов, способствовали росту глобальной активности, средний размер сделок в Европе опустился существенно ниже $5 миллиардов.

Британия уступила звание третьего по величине в мире рынка M&A Саудовской Аравии: активность сделок в стране снизилась на 62 процента до $40 миллионов, в то время как объем сделок в Германии упал на 76 процентов до $17 миллионов.

В то же время общая стоимость объявленных сделок в США, на крупнейшем рынке M&A, выросла на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $489,52 миллиарда.

Однако количество сделок сократилось на 40 процентов в годовом исчислении, указывая на то, что основным драйвером роста активности были крупные транзакции.