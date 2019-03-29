Корабли НАТО планируют пробыть в Черном море три недели

Корабли из состава второй постоянной морской группы НАТО, вошедшие накануне для учений в Черное море, планируют провести там порядка трех недель и совершить заход в грузинский порт, свидетельствуют сообщения структур альянса.

Корабли из состава второй постоянной морской группы НАТО (SNMG2) находятся в Черном море для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии, сообщило в четверг объединенное морское командование альянса.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску разместила в своем аккаунте в Twitter сообщение канадских ВС, в котором говорится, что их корабль Toronto планирует "в течение трех недель" вместе с союзниками по НАТО "проводить учения и патрулирование" в Черном море.

В свою очередь объединенное морское командование поделилось в своем официальном аккаунте сообщением от посольства Польши в Тбилиси, в котором говорится, что ожидается "посещение порта в Поти 1 апреля", а также учения с береговой охраной.

Кроме того, морское командование НАТО сообщило, что еще два корабля - французский топливозаправщик FS Var и турецкий фрегат TCG Gelibolu - оказывают поддержку второй постоянной морской группе.

Ранее НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что альянс рассматривает расширение присутствия в Черном море, а также оказание дополнительной поддержки Грузии и Украине.