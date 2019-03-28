ЕП одобрил в четверг на сессии в Страсбурге рекомендации исполнительным органам ЕС по созданию "Европейского фонда мира", из которого планируется финансировать миротворческие операции, допустив возможность распространить его действие на иные, кроме Африки, регионы.

В прошлом году ЕК представила бюджетные предложения на 2021-2027 годы, которые предусматривали увеличение расходов на внешнюю политику, инвестиций в оборону и безопасность. Среди предложений содержалась идея создания "Европейского фонда мира" объемом 10,5 миллиарда евро "для укрепления возможного совместного действия в странах, не являющихся членами ЕС". Согласно проекту, фонд может быть задействован для оказания содействия операциям по поддержанию мира или военно-технической поддержки стран вне союза. В проекте при этом не уточнялось, о каких "третьих" странах может идти речь.

В ЕП рассказали о создаваемом в ЕС фонде поддержки миротворческих миссий

"ЕП принимает во внимание, что ЕФМ, как ожидается, предоставит ЕС возможность вносить непосредственный вклад в финансирование операций в поддержку мира, проводимых третьими государствами, а также соответствующими международными организациями, на глобальной основе, а не только в Африке или Африканском союзе", - говорится в документе.

Доклад был одобрен 328 депутатами при 80 против.

В нем также отмечается, что целью фонда должна быть "не милитаризация внешних действий ЕС, а повышение эффективности через комплексный подход к оперативному финансированию", там, где финансирование из бюджета ЕС невозможно.