Последнее обновление: 28.03.2019 15:25

Daimler и Geely договорились выпускать Smart в Китае

Следующее поколение компактного городского автомобиля Smart будут производить в Китае. Об этом говорится в заявлении немецкого концерна Daimler (который владеет маркой Smart) и китайской автомобилестроительной компании Geely, опубликованном в четверг, 28 марта.

Стороны объявили о создании совместного предприятия, в котором они получат равные доли.

Основатель Geely Ли Шуфу особо выделил "уникальную привлекательность" бренда Smart и его высокую рыночную ценность. Стороны продолжат развивать технологии, чтобы "оставаться на вершине во времена масштабных перемен", отметил он.

В следующем поколении Smart будет доступен покупателям только в виде электромобиля, отмечается в заявлении. При этом выпуск нынешних моделей на предприятиях во Франции и Словении продолжится до 2022 года, когда начнутся продажи нового поколения.

Компактный автомобиль "стал пионером городской мобильности для более чем 2 миллионов покупателей", подчеркнул глава совета директоров Daimler Дитер Цетше. По его словам, немецкий концерн вложит в завод во Франции 500 млн евро. В дальнейшем там будут производить компактный электромобиль Mercedes-Benz вместо Smart.

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