Совбез ООН не поддержал решение США о Голанских высотах

Члены Совета безопасности ООН на внеочередном заседании в среду раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Сирия в письме с просьбой о проведении заседания назвала решение США “вопиющим нарушением” резолюций Совбеза, а союзник Дамаска Северная Корея выразила поддержку “борьбе сирийского правительства и народа за возврат оккупированных Голанских высот”.

Израиль захватил Голаны, входившие в состав Сирии, в ходе войны 1967 года и аннексировал их в 1981 году. Совбез назвал этот шаг “не имеющим законной силы и международного правового эффекта”.

Постпред Британии при ООН Карен Пирс сказала Совбезу, что решение США противоречит резолюции от 1981 года. Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков также сказал, что Вашингтон нарушил резолюции ООН, и предупредил, что решение Трампа может усилить нестабильность на Ближнем Востоке.

Франция, Британия, Германия, Бельгия и Польша во вторник выразили опасения о “более широких последствиях признания незаконной аннексии”.

Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанами в понедельник во время визита в Вашингтон израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген назвал сирийское письмо Совбезу “глубоко циничным”.

“Сирийское правительство в последние восемь лет грубо нарушало международные правила ведения войны и несет ответственность за тяжелые военные преступления и преступления против человечности”, - сказал он.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду сказал, что решение Вашингтона поможет урегулировать палестино-израильский конфликт, устранив неопределенность.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт во вторник также раскритиковали решение Трампа, назвав Голаны оккупированной арабской территорией.