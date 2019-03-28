Газпром возобновит закупки туркменского газа

Российский Газпром намерен в ближайшее время возобновить закупки туркменского газа. Об этом заявил глава правления компании Алексей Миллер в интервью туркменскому телеканалу Ватан.

"Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и, самое главное - это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа", - отметил глава Газпрома.

С 2008 года Россия пыталась пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 года Газпром закупал в год порядка 10 млрд кубов в год. В 2015 году российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд кубов. Газпром с января 2015 года платил Туркменгазу цену безубыточного экспорта в Европу. В июне 2015 года Газпром экспорт инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 годы. В суде российская компания требует с ГК Туркменгаз 4 млрд евро.

С начала 2016 года Газпром прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года.