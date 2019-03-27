Американский страховщик Centene покупает конкурента WellCare за $15,27 млрд

Американская страховая компания Centene Corp подтвердила в среду, что приобретет своего более мелкого конкурента WellCare Health Plans Inc за $15,27 миллиарда деньгами и акциями в рамках сделки, которая позволит ей расширить сегмент бизнеса, связанный с государственными программами медицинской помощи.

Reuters сообщил во вторник со ссылкой на осведомленные источники, что компании находятся на продвинутой стадии переговоров о сделке.

Акции WellCare подорожали на 17,6 процента до $272 в ходе торгов до официального открытия биржевой сессии, тогда как цена бумаг Centene снизилась примерно на 7 процентов.

Аналитики говорят, что приобретение WellCare, вероятно, уменьшит зависимость Centene от страховых бирж Obamacare и позволит ей лучше конкурировать с более крупными компаниями, такими как UnitedHealth Group Inc и CVS Health Corp.

Сделка позволит Centene увеличить свой бизнес, связанный с государственными программами медицинской помощи Medicaid и Medicare Advantage, а также снизить расходы, сказал аналитик Bernstein Лэнс Уилкис.

Благодаря этому приобретению число клиентов Centene в США достигнет порядка 22 миллионов, а ежегодная экономия средств составит около $500 миллионов ко второму году после закрытия сделки, говорится в заявлении компаний.