ЕС не признает суверенитета Израиля над Голанами

ЕС официально подтверждает, что не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, говорится в распространенном в среду заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Позиция ЕС в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 СБ ООН, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в кратком заявлении.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.