В аннексированном Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

В аннексированном Россией Крыму проходят массовые обыски в семьях крымских татар.

"По состоянию на 7 часов утра известно о вторжении российских силовиков в дома, как минимум, 25 крымскотатарских семей в Симферополе (массивы Строгановка и Каменка), а также в Карасубазарском (Белогорском) районе Крыма", - сообщил в среду, 27 марта, в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

По его данным, к пострадавшим семьям не пускают адвокатов. Кроме того, "известны случаи подброса при совершении обысков запрещенных предметов и книг", указал далее Чубаров. Он также предположил, что данная операция стала "наиболее массовым нарушением прав человека в оккупированном Крыму" в течение одного дня.

В свою очередь первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила о проходивших одновременно "нескольких десятков обысков в домах крымских татар" и более десяти задержанных. Она связала данные действия с пятилетней годовщиной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

Российский адвокат Николай Полозов написал о "массовой акции устрашения крымских татар". "В этот раз российские силовики обрушились на крымских татар - родственников и друзей украинских политзаключенных, объединившихся в инициативу "Крымская солидарность", - указал он в Facebook. По его словам, инициатива "давно раздражала оккупационные власти", и теперь "империя наносит ответный удар". По данным Полозова, обыски начались ранним утром в не менее чем 25 домах в разных частях полуострова, к пострадавшим не допускают адвокатов.