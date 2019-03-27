Mercedes-Benz продаст китайцам долю в производителе миникаров

Германский автомобильный концерн Daimler (производитель авто Mercedes-Benz) близок к соглашению о продаже 50% доли в подразделении Smart китайской компании Geely. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами Daimler.

По информации газеты, продажа 50% пакета будет подтверждена до начала автосалона в Шанхае, который пройдет 16-25 апреля. Сумма сделки пока неизвестна.

Предполагается, что продажа доли в убыточном подразделении Smart улучшит финансовый показатель германской компании. К примеру за год Smart продает только 13 000 авто, тогда как Damler – 2,25 млн, отмечает издание.

В прошлом году Geely и Daimler подписали соглашение о создании совместного предприятия, который будет предлагать в Китае услуги такси и каршеринга.

Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Помимо доли в Daimler (в прошлом году Geely купила 9,7% акций компании), китайская группа частично или полностью контролирует шведскую Volvo Cars, LEVC (производителя черных такси), британскую Lotus и малазийскую Proton.