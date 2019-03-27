Последнее обновление: 27.03.2019 13:15

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите. Об этом объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. Он назвал это крупным прорывом в космической программе страны.

«Сегодня Индия совершила беспрецедентное достижение, - сказал он. - Индия теперь крупная космическая держава».

Моди уточнил, что спутник находился на высоте 300 км. Он подчеркнул, что миссия не была направлена против какой-то конкретной страны.

Индия стала четвертой страной, которая провела испытание противоспутникового оружия, — после США, России и Китая. Дели развивает свою космическую программу с 1947 года.

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