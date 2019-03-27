Бельгия закупит у США четыре ударных дрона

Бельгия закупит у США четыре разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9B SkyGuardian с вспомогательным оборудованием на сумму более 532 миллионов евро, сообщило в среду агентство Belga со ссылкой на американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency).

Сделка уже одобрена госдепартаментом США. Производителем дронов является компания General Atomics Aeronautical Systems (подразделение корпорации General Dynamics).

По данным агентства, выбор в пользу MQ-9B SkyGuardian правительство Бельгии сделало 25 октября 2018 года, когда оформляло с США сделку о поставке для ВВС Бельгии 34 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Помимо самих дронов, Бельгия закупит в США две наземные станции управления ими c системами наведения на цель, запасные части для обслуживания в течение пяти лет и другое вспомогательное оборудование.