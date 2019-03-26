Facebook удалила более 2 тысяч аккаунтов, связанных с Россией и Ираном

Facebook Inc сообщила во вторник, что удалила новые аккаунты из Ирана, России, Македонии и Косово, сославшись на то, что они предоставляли ложную информацию о своем происхождении и деятельности.

В общей сложности компания удалила 2.632 страниц, групп и профилей в Facebook и Instagram за операции, связанные с упомянутыми выше странами, сообщила Facebook.

Компания также сообщила, что 513 аккаунтов были связаны с Ираном, а 1.907 - с Россией.

Связанные с Россией аккаунты в основном были удалены за спам, лишь малая часть из них была причастна к неправомерной деятельности, говорится в заявлении компании.

Facebook также сообщила, что страницы и аккаунты были удалены за их деятельность, а не за контент.