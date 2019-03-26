В США принимают законы о борьбе с влиянием РФ в Венесуэле и Европе

Палата представителей Конгресса США в понедельник, 25 марта, одобрила два законопроекта, связанных с Россией.

Документ "О минимизации российско-венесуэльской угрозы" посвящен противодействию российскому влиянию в Венесуэле, которое не только "препятствует восстановлению функционирующей демократии" в этой стране, но и создает "военную угрозу всему западному полушарию", говорится в заявлении одного из авторов законопроекта, конгрессмена от Флориды Дебби Вассерман-Шульц.

Согласно этому законопроекту, Госсекретарь США в течение 120 дней после вступления его в силу обязан представить доклад о российско-венесуэльском военном сотрудничестве и его потенциальной угрозе для США и других американских государств. После этого в течение месяца Госсекретарь США должен представить стратегию противодействия этим угрозам.

В свою очередь президент не позднее чем через три месяца после вступления документа в силу должен представить Конгрессу оценку потенциальной угрозы национальной безопасности США в случае приобретения россиянами энергетической инфраструктуры компании Citgo в США. Citgo Petroleum владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Техасе и Луизиане, девятью американскими трубопроводами и 48 хранилищами нефти. С 80-х годов прошлого века Citgo принадлежит венесуэльскому нефтяному концерну PDVSA. Летом 2016 года "Роснефть" предоставила PDVSA кредит в 1,5 млрд долларов, получив в качестве залога 49,9 процента акций Citgo.

Лицам, которые, по оценке Госдепартамента США, действуют в интересах России и в поддержку сил безопасности Венесуэлы, в законопроекте предлагается запретить въезд в США и лишать их американских виз.

Другой законопроект "Об энергетической безопасности и диверсификации в Европе" направлен на снижение зависимости стран Центральной и Восточной Европы от российских энергоресурсов. В документе предлагается США оказывать "поддержку государствам Европы и Евразии для снижения их энергетической зависимости от таких стран как Россия, которые использовали поставки природного газа для принуждения, запугивания и оказания политического влияния на другие страны".

Для этого США, согласно законопроекту, должны поддерживать развитие доступных, прозрачных и конкурентоспособных рынков, способствовать американским государственным и частным инвестициям в энергетическую инфраструктуру в Европе, содействовать экспорту американских технологий на мировые рынки.

Оба законопроекта вступят в силу, если будут одобрены Сенатом и подписаны президентом США.