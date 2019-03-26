Венесуэла снова осталась без электричества

В Венесуэле в понедельник, 25 марта, вновь произошло масштабное отключение электричества. По данным местных СМИ, блэкаут затронул не менее шести штатов южноамериканской страны. В Каракасе без света остались несколько районов. Работа столичного метро временно приостановлена.

7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в большинстве штатов. В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. Позднее венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури". Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов.

11 марта находящееся под контролем оппозиции Национальное собрание (парламент) Венесуэлы объявило в стране режим чрезвычайного положения. 14 марта правительство Венесуэлы сообщило о полном прекращении блэкаута в стране. При этом венесуэльский министр связи призвал население экономно расходовать электроэнергию и признал, что в ряде населенных пунктов по-прежнему существуют проблемы из-за взрыва трансформаторов.

Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.