Шведские аналитики заподозрили правительство Китая в кибершпионаже

Аналитики Шведского института оборонных исследований (FOI) полагают, что правительство Китая использует кибершпионаж в отношении Швеции как одно из средств достижения экономического превосходства.

"Кибершпионаж можно считать одним из компонентов для достижения Китаем своих экономических целей, сюда можно отнести как легальные, так и нелегальные способы получения информации. Открытая и инновационная экономика Швеции, как и хорошо развитая промышленность, делает шведские компании и организации привлекательной целью для китайских кибершпионов", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте организации.

Как отмечается, отчет был подготовлен аналитиками на основе информации из открытых источников.

Ранее Шведская полиция безопасности (СЭПО) назвала деятельность китайских разведывательных служб на территории страны среди главных угроз безопасности Швеции.

В Министерстве иностранных дел Китая заявляли, что правительство КНР никогда и ни в какой форме не принимало участие и не поддерживало активность по незаконному хищению коммерческой информации.