Telegram разрешил полностью удалять переписки в любое время

В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени.

"Теперь пользователи смогут удалять любые свои сообщения в любой момент, в том числе для собеседника. Можно удалить также полностью личные переписки у обоих собеседников", - говорится в сообщении мессенджера в блоге.

Подобная функция появилась еще в 2017 году, однако тогда она давала возможность удалять только собственные сообщения в течение 48 часов.

Кроме того, теперь пользователь в настройках конфиденциальности может отключить переход на свой профиль по имени при пересылке сообщений. Раньше в таком случае появлялась ссылка на профиль отправителя. Также можно отключить отображение аватарок профиля в Telegram.

Теперь при желании пользователь мессенджера может сделать так, что его собеседник никогда не сможет доказать, что он что-то написал.